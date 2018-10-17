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17. 10. 2018

«Савушкин продукт» купил Березовский сыродельный комбинат за $41 млн

«Савушкин продукт», который является одним из крупнейших в Беларуси производителей молочной продукции и соков, выкупил акции Березовского сыродельного комбината. Сделка состоялась без проведения аукциона, но с разрешения самого президента.

В Госкомитете по имуществу отметили, что «Савушкин продукт» купил государственный пакет акций Березовского сыродельного комбината в размере 62,6846% уставного фонда. Брестский облисполком продал 386 300 акций предприятия, принадлежащие государству, без проведения аукциона, предварительно согласовав это с Александром Лукашенко. 
 
Договор купли-продажи был заключен 18 сентября. По нему «Савушкин продукт» выплатил в областной бюджет 86 326 461 рублей (около 41 млн долларов). Кроме того, покупатель также должен инвестировать 20 млн рублей в развитие и модернизацию производства, увеличить в течение трех лет объем выпускаемой продукции, сохранить численность работников и не снижать им зарплату.

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