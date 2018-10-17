Следствие восстановило хронологию бойни в керченском колледже

Картина массового убийства в керченском колледже, которое произошло в среду, 17 октября, в основных чертах восстановлена. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, около 12:20, с началом большой перемены, 18-летний учащийся четвертого курса Владислав Росляков зашел в столовую, оставил там сумку, а затем вышел. В сумке находилось самодельное взрывное устройство. Отойдя от дверей на некоторое расстояние, он извлек из свертка (возможно, тубуса для чертежей) ружье, привел в действие бомбу, а затем открыл огонь по находившимся в помещении людям.

Воспользовавшись паникой, он поднялся на второй этаж, где прицельно застрелил завуча и одного из педагогов, разыскав их в рабочих кабинетах. По показаниям очевидцев, во время стрельбы для усиления паники Росляков использовал несколько петард или самодельных пиротехнических устройств. Эту информацию должны подтвердить эксперты.

Произведя около 20 выстрелов, злоумышленник покончил с собой в помещении библиотеки. Около тела обнаружено ружье, документы на него, а также несколько патронташей.

Росляков учился на "хорошо" и "отлично", однако особых товарищеских отношений ни с кем не поддерживал. Мотивы действий керченского стрелка пока неизвестны, и большинство однокурсников ничего подобного от него не ожидали. Сейчас в квартире, где проживал Росляков, идет обыск, следователи изымают компьютеры и инструменты.

"В настоящее время данных о том, что произошедшее - заранее спланированный теракт, за которым стоят какие-либо террористические или экстремистские организации, у следствия нет", - подчеркнул собеседник издания.

По состоянию на 17:30 известно о 18 погибших и 74 пострадавших. Крымские власти сообщают о 19 погибших.

Ранее сообщалось, что в колледже в Керчи обнаружили взрывное устройство, его сейчас изучают.

Источник: korrespondent.net