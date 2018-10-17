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17. 10. 2018

Воздушные массы со Скандинавии принесут в Беларусь похолодание

Белорусские синоптики предупреждают, что теплая солнечная погода заканчивается – грядет похолодание. Вслед за малоактивным фронтальным разделом, под влиянием которого Беларусь будет находиться еще 19 и 20 октября, начнет поступать холодная воздушная масса со Скандинавии.

По данным Белгидромета, в четверг, 18 октября, в Беларуси все еще будет тепло: температура воздуха во второй половине дня поднимется до 16-22 градусов. Ночью термометр покажет от 3 до 8 градусов, местами 0 – плюс 2. Осадков не предвидится, ветер южного направления слабый.
 
19 и 20 октября в Беларуси будет преимущественно без осадков, лишь днем в пятницу местами по северу и в субботу по югу возможны короткие дожди. Направление ветра поменяется: в пятницу оно будет еще южным, но с переходом на северо-западное, а в субботу ветер будет северным. 
 
Температура воздуха ночью 19 октября составит 2-9 градусов, днем – от 11 до 17, в южных районах воздух прогреется до 19 градусов. 20 октября в ночные часы ожидается 1-8 градусов, по северо-западу заморозки до 0 – минус 3 градусов, днем – 9-14 градусов выше нуля.

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