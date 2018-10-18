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18. 10. 2018

Под Ивье двое мужчин на Renault вылетели в кювет: они в реанимации

Источник фото: МЧС

В Ивьевском районе Гродненской области произошло серьёзное ДТП: автомобиль Renault вылетел в кювет, в результате чего водитель и пассажир оказались в реанимации.

Сообщение об аварии возле деревни Стриженята Ивьевского района поступило в службу МЧС около 11:48 в среду, 17 октября. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в кювете автомобиль Renault, внутри которого были зажаты 24-летний водитель и 41-летний пассажир.
 
Чтобы освободить пострадавших, работникам МЧС понадобилось несколько минут. Мужчин доставили в районную больницу, где положили в реанимационное отделение.
 

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