Правительство Беларуси одобрило 10 проектов международной техпомощи

Белорусское правительство одобрило десять проектов международной технической помощи, в том числе по сохранению наследия князей Радзивиллов. Соответствующее решение закреплено постановлением от 17 октября 2018 года № 744, которое вступает в силу со дня принятия, отмечается на сайте Совмина.

Правительство одобрило проект международной технической помощи по сохранению наследия князей Радзивиллов и его адаптация для туризма в городах Кедайняй и Несвиж. В сфере ЖКХ будет реализован проект по твердым отходам в Пуховичах, еще два проекта связаны с сельским хозяйство и флорой Беларуси.

Предусмотрено оказание помощи по проекту совместных инициатив пограничных служб с целью повышения эффективности пограничного контроля и охраны госграницы, а также улучшения доступности и качества пограничной дорожной инфраструктуры в Гродненской области.

Будут реализованы инициативы, касающиеся развития потенциала для трудоустройства, усиления возможностей по институционализации юстиции для несовершеннолетних. Еще два проекта предусмотрены в сфере здравоохранения. Это совершенствование гарантии качества позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией, и усиление региональной готовности, профилактики и ответных мер против нодулярного дерматита в Беларуси, Молдове и Украине.