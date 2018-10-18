Руководители «Брестэнерго» получили сроки за взрыв на Лунинецкой ТЭЦ

За взрыв на Лунинецкой теплоэлектростанции, который прогремел в августе 2014 года, руководство «Брестэнерго» наказали тюремными сроками. Приговор по этому делу огласили в четверг, 18 октября, в Брестском областном суде.

Генеральный директор «Брестэнерго» Сергей Леоновец и первый заместитель гендиректора «Белэнерго» Сергей Машкович, который ранее работал главным инженером «Брестэнерго», получили по три года лишения свободы без конфискации имущества, но с лишением права занимать руководящие должности в сфере энергетики в течение пяти лет. Их признали виновными в бездействии, повлекшем тяжкие последствия. При этом их освободили от наказания по служебному подлогу «за истечением срока давности».

Заместителя главного инженера «Брестэнерго» Александра Рабчинского суд признал виновным в бездействии с тяжкими последствиями и служебном подлоге. Он получил два года колонии, год исправительных работ с удержанием в доход государства 20% заработка и лишением права занимать ряд должностей в течение 4 лет.

Заместитель гендиректора предприятия Алексей Власов осудили за служебный подлог и оправдали по бездействию. Суд назначил ему год исправительных работ с удержанием в доход государства 20% заработка.

Леоновца, Машковича и Рабчинского взяли под стражу в зале суда. TUT.by пишет, что они такого явно не ожидали, поскольку пришли на оглашение приговора без вещей, которые им понадобятся в колонии.

Трагедия на Лунинецкой ТЭЦ случилась 26 августа 2014 года. Во время пусконаладочных работ произошел взрыв – конструкции строящегося здания обрушились. Один рабочий погиб, двое попали в больницу. Ущерб составил около 21,7 млрд неденоминированных рублей (почти 2,1 млн долларов).