Лента RSS
Подписаться на ленту
18 октября 2018, четверг, 16:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,43
18. 10. 2018

Руководители «Брестэнерго» получили сроки за взрыв на Лунинецкой ТЭЦ

Источник фото: Sputnik

За взрыв на Лунинецкой теплоэлектростанции, который прогремел в августе 2014 года, руководство «Брестэнерго» наказали тюремными сроками. Приговор по этому делу огласили в четверг, 18 октября, в Брестском областном суде.

Генеральный директор «Брестэнерго» Сергей Леоновец и первый заместитель гендиректора «Белэнерго» Сергей Машкович, который ранее работал главным инженером «Брестэнерго», получили по три года лишения свободы без конфискации имущества, но с лишением права занимать руководящие должности в сфере энергетики в течение пяти лет. Их признали виновными в бездействии, повлекшем тяжкие последствия. При этом их освободили от наказания по служебному подлогу «за истечением срока давности».
 
Заместителя главного инженера «Брестэнерго» Александра Рабчинского суд признал виновным в бездействии с тяжкими последствиями и служебном подлоге. Он получил два года колонии, год исправительных работ с удержанием в доход государства 20% заработка и лишением права занимать ряд должностей в течение 4 лет.
 
Заместитель гендиректора предприятия Алексей Власов осудили за служебный подлог и оправдали по бездействию. Суд назначил ему год исправительных работ с удержанием в доход государства 20% заработка.
 
Леоновца, Машковича и Рабчинского взяли под стражу в зале суда. TUT.by пишет, что они такого явно не ожидали, поскольку пришли на оглашение приговора без вещей, которые им понадобятся в колонии.
 
Трагедия на Лунинецкой ТЭЦ случилась 26 августа 2014 года. Во время пусконаладочных работ произошел взрыв – конструкции строящегося здания обрушились. Один рабочий погиб, двое попали в больницу. Ущерб составил около 21,7 млрд неденоминированных рублей (почти 2,1 млн долларов).
 

Это Интересно
Актуальное
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Самые умные птицы и на лето остаются в тёплых краях.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.