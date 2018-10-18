Более 300 учебных заведений Минска получили тревожные кнопки от МВД

Министерство внутренних дел оборудовало тревожными кнопками более 300 учебных заведений Минска, сообщил в четверг, 18 октября, глава ведомства Игорь Шуневич.

Министр отметил, что несколько лет назад Департамент охраны МВД начал бесплатно оборудовать учебные заведения тревожной сигнализацией и брать их под охрану. На сегодняшний день в Минске тревожные кнопки установлены более чем в 300 учреждениях образования, пишет БелТА

«В других регионах таких кнопок размещено меньше, но там мы тоже работаем и изыскиваем средства для установки сигнализации», - добавил он.

Игорь Шуневич назвал меры, которые принимаются для предотвращения инцидентов в школах и других учебных заведениях. Сотрудники МВД проводят работу с персоналом охраны. Также в Беларуси налажен жесткий контроль за приобретением, хранением и использованием огнестрельного оружия.

«Мы не застрахованы от всевозможных происшествий, но наша задача - минимизировать риски», - заключил он.