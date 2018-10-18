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18. 10. 2018

Маленькая девочка заперлась в машине в Жлобине: вызывали МЧС

Источник фото: МЧС

В МЧС показали видео, как доставали из легкового автомобиля «Форд Фиеста» годовалую девочку, которая случайно заблокировала двери, пока ее отец чистил лобовое стекло снаружи.

Инцидент с маленькой пассажиркой произошел сегодня в восьмом часу утра возле одного из домов по улице Первомайской. Мужчина усадил дочку в детское кресло на переднем сидении, завел автомобиль и вышел, чтобы очистить лобовое стекло. В этот момент ребенок нажал кнопку и оказался взаперти, заблокировав все двери. Пришлось вызывать спасателей. 
 
Работники МЧС вскрыли водительскую дверь, чтобы родители смогли забрать малышку из машины.
 

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