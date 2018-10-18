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18. 10. 2018

Беларусь получит от России дополнительно $400 млн за "перетаможку" нефти

Беларусь получит от России более 400 миллионов долларов в качестве экспортных пошлин из-за роста цен на нефть, о чем сообщил журналистам министр финансов соседней страны Антон Силуанов.

Россия дополнительно перечислит Беларуси 27 млрд российских рублей (около 410 млн долларов), поскольку в связи с подорожанием нефти «возрастают наши обязательства по перечислению экспортной пошлины на нефть Беларуси». Для этого в бюджет РФ на 2018 год внесут дополнительные средства, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
 
На прошлой неделе Беларусь получила от России 263 млн долларов от «перетаможки» нефти, которые были недоплачены с июля. При этом стало известно, что Россия прекращает поставлять в Беларусь светлые и темные нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, мазут), а также сжиженный углеводородный газ до конца 2019 года.

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