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18. 10. 2018

«Алеся» продолжила копать туннели на третьей линии минского метро

18 октября стало известно, что механизированный тоннелепроходческий комплекс «Алеся» продолжил копать третью ветку минского метро. Об том сообщил руководитель «Минскметростроя» Леонид Стухальский.

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«Алеся» сдвинулась с места три дня назад и возобновила работы по прокладыванию подземных тоннелей. «Сегодня смонтировано 5 колец тоннеля, во второй день - 6. То есть полным ходом идет работа», - цитирует главу столичного предприятия БелТА.
 
Тоннелепроходческий комплекс не работал с конца июня. До этого он успел пройти два тоннеля в сторону будущей станции "Юбилейная площадь" и 200 метров в направлении «Ковальской Слободы». 
 
Третья линия Минского метрополитена будет называться Зеленолужской и насчитывать 14 станций. Ожидается, что первые четыре станции этой ветки откроются не раньше 2020 года.

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