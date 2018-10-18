Суд огласит приговор трем фигурантам «дела Коржича» 5 ноября

Минский областной суд огласит приговор по делу о смерти рядового Александра Коржича в учебном центре в Печах 5 ноября. Сегодня обвиняемые Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Вяжевич выступили с последним словом.

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Государственный обвинитель запросил для сержантов из роты, где служил погибший, 6, 7 и 9 лет лишения свободы. Они обвиняются в получении взятки, превышении служебных полномочий, которое привело к тяжелым последствиям, а один – в краже.

Адвокаты и обвиняемые выступили с последним словом. Евгений Барановский признал вину и заявил, что не доводил Александра Коржича до самоубийства. «И деньги он мне не передавал», - добавил он.

Егор Скуратович попросил суд вынести справедливый приговор и принес извинения потерпевшим. По словам солдата, он осознает свою вину, но лишь в том, что совершал, а не того, что ему «приписывают». «Мне показалось, что это выяснилось в ходе процесса», - отметил он.

Антон Вяжевич также извинился перед потерпевшими и принес соболезнования Светлане Коржич, которая потеряла сына. «Я осознал свою вину и раскаиваюсь», - заключил он.