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18. 10. 2018

Мингорисполком отменит свое решение о сносе фастфудов возле метро

В связи с протестом прокуратуры Мингорисполком отменит свое решение о сносе зданий общепита возле станций метро «Каменная Горка» и «Восток», в которых размещаются популярные точки фасфуда – KFC, Burger King и Texas Chicken.

О том, что власти Минска отменят свое требование снести здания фастфуда возле «Каменной Горки» и «Востока», сообщил 18 октября TUT.BY со ссылкой на осведомленные источники.
 
В начале октября прокуратура опротестовала решения Мингорисполкома. В итоге власти города отменят решения о сносе, однако история на этом еще не закончится. Не исключено, что представители мэрии обратятся в суд, чтобы признать объекты самовольными постройками и аннулировать госрегистрацию. 
 
Мингорисполком требует, чтобы компания «Реви Тар», построившая вышеуказанные здания общепита, снесла эти объекты. В 2016 году власти отменили все предыдущие свои решения, касающиеся предоставления «Реви Тару» земли и разрешения строительства объектов. Поводом для этого стало то, что когда-то работники мэрии допустили ошибки при выдаче разрешительных документов. Это было выявлено во время проверки Госконтроля.
 
«Реви Тар» попытался оспорить решение в суде и проиграл. В этом году Мингорисполком признал здания самостроями и обязал застройщика снести их. За свой счет.

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