В Минске водитель Renault въехал в автобус

Сегодня во второй половине дня на пересечении Партизанского проспекта и улицы Жилуновича водитель легкового автомобиля Renaut врезался в автобус, который следовал по маршруту №9д. Об этом сегодня сообщили в столичной ГАИ.

Водитель автобуса рассказал прибывшим на место происшествия инспекторам, что поворачивал налево и уступал дорогу встречным машинам, как внезапно почувствовал удар сзади. Это произошло около двух часов дня возле универмага «Беларусь» на Партизанском проспекте.

33-летнего водителя Renaut с черепно-мозговой травмой средней степени тяжести и ушибом ноги увезли в больницу. Пассажиры городского транспорта не пострадали.