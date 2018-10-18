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18. 10. 2018

В Минске водитель Renault въехал в автобус

Источник фото: ГАИ Минска

Сегодня во второй половине дня на пересечении Партизанского проспекта и улицы Жилуновича водитель легкового автомобиля Renaut врезался в автобус, который следовал по маршруту №9д. Об этом сегодня сообщили в столичной ГАИ.

Водитель автобуса рассказал прибывшим на место происшествия инспекторам, что поворачивал налево и уступал дорогу встречным машинам, как внезапно почувствовал удар сзади.  Это произошло около двух часов дня возле универмага «Беларусь» на Партизанском проспекте.
 
33-летнего водителя Renaut с черепно-мозговой травмой средней степени тяжести и ушибом ноги увезли в больницу. Пассажиры городского транспорта не пострадали.

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