В Бресте мужчина украл у сожительницы сейф с ценностями: его ищут

Брестская милиция разыскивает 45-летнего мужчину, который подозревается в хищении в особо крупном размере. Воспользовавшись доверием сожительницы, он украл у нее сейф с деньгами и украшениями.

Разыскивается Миляев Олег Геннадьевич, уроженец Казахстана, 45 лет, сообщает УВД Брестского облисполкома. Когда семья брестчанки праздновала юбилей близкого родственника, ее сожитель проник в дом и похитил сейф с деньгами и ювелирными украшениями.

Подозреваемый ведет разгульный образ жизни, легко заводит знакомства и входит в доверие. Может передвигаться по территории Беларуси, России и Казахстана. У него имеется особая примета: татуировка на левом предплечье (видна на верхнем фото).

Всех, кому известно, где находиться разыскиваемый, просят сообщить об этом по телефонам +375(29)520-99-17, +375(29)724-47-09 или 102. В милиции пообещали вознаграждение за информацию, которая поможет задержать злоумышленника.