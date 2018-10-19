Командира роты и прапорщика из Печей приговорили к 6 и 4 годам колонии

19 октября Минский областной суд вынес приговор по делу о дедовщине в воинской части в Печах, где служил погибший солдат Александр Коржич. Командир учебно-танковой роты Павел Суковенко и прапорщик Артур Вирбал получили шесть и четыре года лишения свободы соответственно.

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Суд приговорил 24-летнего Павла Суковенко к шести годам колонии усиленного режима, 25-летнего Артура Вирбала – к четырем. Командира роты и прапорщика признали виновными в злоупотреблении властью и превышении полномочий. Также они лишатся воинских званий.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что Павел Суковенко присваивал деньги военнослужащих, а также требовал у них кофе и сосиски в тесте. За непослушание бил солдат деревянной палкой. Артур Вирбал обвинялся в том, что применял физическую силу к военнослужащим, заставлял их отжиматься.

Приговор еще может быть обжалован.