В Беларуси хотят увеличить штрафы за нарушение правил использования дронов

В Беларуси могут ужесточить правила использования малых беспилотных летательных аппаратов и одновременно с этим увеличить штрафы за нарушения авиационных правил, связанные с запуском дронов и квадрокоптеров.

Ожидается, что к концу года в Воздушный кодекс внесут поправки, касающиеся малых беспилотников, сообщает sb.by со ссылкой на Департамент по авиации Минтранса. Согласном им, владельцев дронов и квадрокоптеров обяжут регистрировать и маркировать технику, соблюдать ряд жестких ограничений по дальности, высоте и местам полетов.

Если на сегодняшний день по статье 18.41 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства) физлицу грозит штраф в 20 базовых величин (490 рублей), то при принятии поправок размер санкции увеличится до 50 базовых (1225 рублей). Также предлагается ввести понятие «Нанесение ущерба жизни, здоровью и имуществу», и речь в этом случае идет не только об административной, но и уголовной ответственности.