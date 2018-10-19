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19. 10. 2018

УВД показало видео аварии с маршруткой в Воложинском районе

Источник фото: УВД Миноблисполкома

УВД Минского облисполкома показало видео момента аварии на трассе Минск - Гродно в Воложинском районе: водитель маршрутки с людьми врезался в бетонное ограждение. Двое пассажиров погибли, 14 человек, включая самого водителя, с травмами положили в больницу.

смотрите также В Воложинском районе в ДТП погибли два пассажира маршрутки
ДТП произошло вечером 18 октября на трассе М6 – на участке, где ремонтируют дорожное полотно. Скорость там ограничена до 50 км/ч, но Mercedes-Benz Sprinter двигался с большей скоростью. Предполагается, что за секунду до аварии что-то отвлекло внимание водителя.
 
Как сообщалось ранее, 66-летняя женщина и 71-летний мужчина скончались. В больницу попали водитель и 13 пассажиров, в том числе двое детей и беременная женщина. Четверо находятся в тяжелом состоянии. На водителя, 46-летнего жителя Гродно, завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.
 

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