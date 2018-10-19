На заводе пиротехники под Санкт-Петербургом прогремел взрыв

Во второй половине дня в пятницу, 19 октября, на заводе пиротехники «Авангард» возле Гатчины Ленинградской области произошёл взрыв без последующего возгорания, сообщают российские информагентства. На месте инцидент работают спасатели.

По последним данным, в момент взрыва в цеху пиротехнического завода находилось пять работников. Работники МЧС достали из-под завалов двух человек, они ранены.

Здание частично разрушено. Взрыв был настолько сильным, что в соседних домах повыбивало окна. Причины произошедшего пока неизвестны.

В Гатчине произошел мощный взрыв. Предположительно, на заводе пиротехники «Авангард» pic.twitter.com/VnUcjVnX5a — Лентач (@oldLentach) 19 октября 2018 г.