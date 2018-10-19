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19. 10. 2018

На заводе пиротехники под Санкт-Петербургом прогремел взрыв

Во второй половине дня в пятницу, 19 октября, на заводе пиротехники «Авангард» возле Гатчины Ленинградской области произошёл взрыв без последующего возгорания, сообщают российские информагентства. На месте инцидент работают спасатели.

По последним данным, в момент взрыва в цеху пиротехнического завода находилось пять работников. Работники МЧС достали из-под завалов двух человек, они ранены.
 
Здание частично разрушено. Взрыв был настолько сильным, что в соседних домах повыбивало окна. Причины произошедшего пока неизвестны.
 
 

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