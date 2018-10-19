Лента RSS
Подписаться на ленту
19 октября 2018, пятница, 19:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,42
19. 10. 2018

Арина Соболенко признана новичком года по версии WTA

Арина Соболенко Источник фото: WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко благодаря своим достижениям в этом году признана новичком года по версии Всемирной теннисной ассоциации (WTA), сообщает Телеграф.

20-летняя Арина Соболенко смогла выйти в топ-20 лучших теннисисток мира, хотя еще в начале года находилась на 73-м месте мирового рейтинга (по данным на 1 января). В нынешнем сезоне первая ракетка Беларуси добилась двух побед на турнирах категории «Премьер» в Нью-Хейвене (США) и Ухане (Китай).
 
Наиболее прогрессирующим игроком WTA стала Кики Бертенс из Нидерландов.

Это Интересно
Актуальное
Теннис
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Самые умные птицы и на лето остаются в тёплых краях.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.