Арина Соболенко признана новичком года по версии WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко благодаря своим достижениям в этом году признана новичком года по версии Всемирной теннисной ассоциации (WTA), сообщает Телеграф.

20-летняя Арина Соболенко смогла выйти в топ-20 лучших теннисисток мира, хотя еще в начале года находилась на 73-м месте мирового рейтинга (по данным на 1 января). В нынешнем сезоне первая ракетка Беларуси добилась двух побед на турнирах категории «Премьер» в Нью-Хейвене (США) и Ухане (Китай).

Наиболее прогрессирующим игроком WTA стала Кики Бертенс из Нидерландов.