Госконтроль нашел нарушения в организации питания в витебских больницах

Сотрудники Комитета госконтроля проверили организацию питания в учреждениях здравоохранения Витебской области и нашли нарушения. За это 18 человек привлекли к дисциплинарной ответственности, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Инспекторы выявили, что медицинских учреждения применяли разные нормы сырья при закладке продуктов в блюда, включали в расчеты расходов на питание пациентов продукты, не предусмотренные законодательством, завышали не только количество продуктов, но и их цены.

Не во всех пищеблоках больниц соблюдались требования по санитарному состоянию оборудования и инвентаря, хранению продуктов. Имели место нарушения порядка учета продуктов и технологии приготовления блюд, нарушения при закупках продуктов питания. Так, стоимость некоторых из них была увеличена на 1,4-24% к договорной цене. В некоторых случаях поставщики изменяли количество поставленных продуктов более чем на 10%.

В Госконтроле отметили, что учреждения здравоохранения, где выявили нарушения, уже устранили их.