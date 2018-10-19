Сотрудники ГАИ проверят автобусы и маршрутки в Минске

На следующей неделе в Минске стартуют профилактические мероприятия «Автобус»: сотрудники ГАИ будут проверять автобусы и маршрутки. Об этом сегодня сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

смотрите также УВД показало видео аварии с маршруткой в Воложинском районе

В столичной ГАИ отметили, что техническое состояние некоторых транспортных средств оставляет желать лучшего. Также водители нередко нарушают правила дорожного движения: превышают скоростной режим, проезжают на запрещенный сигнал светофора и др. Все это увеличивает риск ДТП.

В целях профилактики аварийности на пассажирском транспорте инспекторы проведут с 22 по 31 октября спецмероприятие «Автобус». Они будут контролировать, как водители автобусов и маршрутных такси выполняют ПДД и следят за тем, чтобы транспортные средства находились в исправном состоянии.