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19. 10. 2018

В Боровлянах мужчина ушел из больницы вместе с аппаратом ЭКГ

Бригада скорой помощи доставила мужчину в Минскую областную клиническую больницу, а он ушел, не дождавшись врача. При этом пациент прихватил с собой аппарат ЭКГ стоимостью более четырех тысяч рублей, сообщили в пятницу в УВД Минского облисполкома.

Пропажу медицинского оборудования обнаружила медсестра, которая в смотровом кабинете опрашивала очередного пациента и заметила на полу сетевой шнур от электрокардиографа. Самого прибора след простыл.
 
Медработники сообщили о краже в оперативно-дежурную службу Боровлянского отдела милиции. Благодаря записям с камеры видеонаблюдения правоохранители быстро вычислили того, кому понадобился аппарат. Это был 36-летниц житель Минского района.
 
Оказалось, что мужчину в больницу привезла скорая помощь. Он должен был дожидаться врача в смотровой приемного отделения, но решил покинуть медучреждение, забрав с собой аппарат ЭКГ. Оборудование вернули медикам, а мужчину отправили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

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