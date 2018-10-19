Перевозчики попросили правительство помочь решить некоторые проблемы

Во время встречи с премьер-министров Сергеем Румасом представители белорусских транспортных компаний озвучили имеющиеся проблемы в области автомобильных перевозок грузов и попросили правительство помочь справиться с ними. Об этом сообщает Телеграф со ссылкой на пресс-службу Совмина.

В пятницу Сергей Румас посетил компании «ПроЛив» и «Дженти-Спедишн». Во время встречи премьер-министр и представители автотранспортных компаний обсудили вопрос с получением разрешений на перевозки в сообщениях с другими странами. Перевозчики опасаются, что выданных Россией разрешений может не хватить.

Кроме того, они указали на отток кадров в Польшу и страны Балтии. В Германии сейчас наблюдается дефицит водителей-международников, и туда все чаще устраиваются на работу сотрудники польских и прибалтийских компаний. Соответственно, в этих странах стараются привлечь рабочую силу из Беларуси. Также перевозчики просят продлить действие указа об освобождении грузовиков стандарта «Евро-6» от утильсбора на следующий год и сократить отчетность, которую нужно готовить водителям в поездках.

Сейчас в правительстве обсуждают возможность пересмотра системы оплаты суточных и расходов на проживание при командировках за границу. Предлагается объединить две суммы в одну, в результате чего командированный сам будет определять, какую часть выделенных денег потратить на проживание, а какую - как суточные.