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22. 10. 2018

Свадебный кортеж из микроавтобусов удивил жителей Дрогичина

Необычный свадебный кортеж был замечен в Дрогичине (Брестская область). Он состоял из восемнадцати микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter. Когда они проезжали мимо, прохожие доставали телефоны и снимали происходящее на камеру.

Гости свадебного торжества Даниила и Ирины ездили по городу на микроавтобусах. Обычно на свадьбу заказывают стильные внедорожники или лимузины, но эта идея не понравилась Даниилу. Поскольку сам занимается выращиванием и перевозкой малины, решил быть оригинальным и попросил коллег помочь, сообщает «Першы регiён».
 
По словам мужчины, невеста восприняла эту идею с удивлением, но поддержала его, а собрать кортеж из микроавтобусов в Дрогичине оказалось несложно. Когда они проезжали по центральным улицам города, местные жители удивлялись и снимали процессию на свои телефоны.
 

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