На этой неделе в Гомеле пройдет I Форум регионов Беларуси и Украины

На этой неделе в Гомеле состоится первый Форум регионов Беларуси и Украины, который, как ожидается, позволит активизировать сотрудничество между государствами.

Организовать событие на высочайшем уровне ранее поручил президент Александр Лукашенко. Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Гомеле 25 и 26 октября. Запланированы переговоры, консультационный совет и выставка. Стороны намерены подписать большой пакет документов на десятки миллионов долларов. С 10 по 12 октября в Могилеве проходил Форум регионов Беларуси и России, пятый по счету. По его итогам было подписано более 70 региональных соглашений. Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным торговое взаимодействие и другие вопросы. После завершения официальных мероприятий российский лидер побывал в родительском доме президента Беларуси Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby