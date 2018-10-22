Беларусь занимает 123-е место в мире по уровню богатства граждан

Первые строчки рейтинга Global Wealth Report традиционно занимают Швейцария, Австралия и США, где состояние на одного взрослого превышает 100 тысяч долларов. Беларусь оказалась в группе бедных стран, где уровень богатства не превышает 5000 долларов на человека. Кроме Беларуси, в этой группе присутствуют Украина и некоторые африканские страны.

По данным составителей рейтинга, в Беларуси на одного взрослого гражданина приходится 1563 доллара (столько же и в Украине). Это даже меньше, чем в Кении (2306 долларов) и Бангладеш (2332 доллара).