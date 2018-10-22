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22. 10. 2018

Беларусь занимает 123-е место в мире по уровню богатства граждан

Источник фото: Telegraf.by

Беларусь попала в список бедных стран в ежегодном отчете о мировом благосостоянии Global Wealth Report, который опубликовал швейцарский банк Credit Suisse. В рейтинге республика делит 123-ю строчку с Украиной.

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Первые строчки рейтинга Global Wealth Report традиционно занимают Швейцария, Австралия и США, где состояние на одного взрослого превышает 100 тысяч долларов. Беларусь оказалась в группе бедных стран, где уровень богатства не превышает 5000 долларов на человека. Кроме Беларуси, в этой группе присутствуют Украина и некоторые африканские страны.
 
По данным составителей рейтинга, в Беларуси на одного взрослого гражданина приходится 1563 доллара (столько же и в Украине). Это даже меньше, чем в Кении (2306 долларов) и Бангладеш (2332 доллара).
 
В отчете отмечается, что минувший год совокупное мировое богатство увеличилось на 14 трлн долларов США до 317 трлн, или на 4,6%. Доля самых обеспеченных людей с активами свыше 100 тыс. долларов составляет 9,5% населения Земли. Им принадлежит около 84% мировых богатств.
 

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