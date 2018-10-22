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22. 10. 2018

Лукашенко потребовал завершить сельхозработы до 7 ноября

На сегодняшнем совещании глава государства Александр Лукашенко потребовал, чтобы аграрии собрали весь урожай до 7 ноября. Эта дата является крайним сроком для завершения сельскохозяйственных работ.

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На совещании поднимался вопрос окончания уборочных работ и подготовки к весеннему севу, сообщили в пресс-службе президента Беларуси. После заседания вице-премьер Михаил Русый рассказал журналистам, что Александр Лукашенко установил перед аграриями жесткий срок - собрать всю свеклу и кукурузу до 7 ноября.
 
По словам вице-премьера, сроки в целом выдерживаются и высока вероятность того, что сельхозработы завершатся до обозначенной даты.
 
При этом глава государства отметил, что аграриям нельзя допустить потери урожая – они обязаны обеспечить его сохранность. «Задача была очень жестко поставлена и мне, и министру, и каждому губернатору», - цитирует Михаила Русого БелТА.

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