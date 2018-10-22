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22. 10. 2018

Спасали лучшие врачи страны: в минском роддоме умерла роженица

В августе приехавшая из Москвы белоруска умерла во время родов в роддоме шестой городской клинической больницы Минска. По факту смерти роженицы проводится судебно-медицинская экспертиза. Лучшие врачи страны пытались спасти женщину, но безуспешно.

Главный врач 6-й городской клинической больницы Виктор Гурко сообщил, что для оказания помощи привлекли лучших специалистов города и страны, в том числе сотрудников Белорусского государственного медицинского университета, Белорусской медицинской академии последипломного образования, Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя». Они два дня боролись за жизнь роженицы, пишет БелТА.
 
По словам медика, причиной гибели женщины стала эмболия амниотической жидкостью из-за попадания околоплодных вод в кровоток. 9 из 10 случаев такой патологии во всем мире заканчиваются летальным исходом.
 
Виктор Гурко отметил, что смерть роженицы – страшная трагедия. Он выразил соболезнования родственникам погибшей. В данный момент сотрудники комитета судебных экспертиз проводят судебно-медицинскую экспертизу по факту смерти женщины в роддоме. Свое мнение уже высказали комиссии Минздрава и комитета по здравоохранению Мингорисполкома.
 
Sputnik уточняет, что погибшая женщина выбрала для родов vip-палату. В аналогичных условиях в роддоме 6-й городской клинической больницы рожала и белорусская биатлониста Дарья Домрачева.
 

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