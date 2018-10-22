Лента RSS
Подписаться на ленту
22 октября 2018, понедельник, 19:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,42
22. 10. 2018

Солдат получил 2,5 года «химии» за смерть друга на полигоне в Уручье

Дмитрий Удод

В понедельник, 22 октября, Минский районный суд вынес приговор по делу о гибели 20-летнего солдата Дмитрия Удода во время занятий по огневой подготовке в Уручье. Военнослужащего 120-й отдельной механизированной бригады Сергея Крупу признали виновным. Он получил два с половиной года «химии».

смотрите также В Лепельском районе солдат погиб под колесами фуры
Сергей Крупа обвинялся в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд признал его виновным и вынес наказание, которое просил государственный обвинитель, - 2 года 6 месяцев ограничения свободы в условиях колонии-поселения. Осужденный еще может обжаловать приговор.
 
Дмитрий Удод погиб в начале апреля во время плановых занятий в огневом городке 120-й отдельной механизированной бригады. Как утверждали представители Минобороны, экипаж БПМ нарушил меры безопасности, в результате чего парень получил огнестрельное ранение и скончался.
 
Дмитрий был старшим механиком-водителем БПМ, а обвиняемый являлся наводчиком-оператором. Следствие выяснило, что Сергей Крупа не поставил пулемет на предохранитель и не произвел контрольный спуск, а затем случайно задел рукой спусковой механизм. Произошел выстрел - водитель боевой машины получил огнестрельное ранение в голову и шею, в результате чего скончался.
 
На суде солдат полностью признал свою вину и рассказал, что сильно переживает из-за смерти друга.

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понедельник чем хорош? Один прошёл - другого на неделе уже не будет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.