Солдат получил 2,5 года «химии» за смерть друга на полигоне в Уручье

В понедельник, 22 октября, Минский районный суд вынес приговор по делу о гибели 20-летнего солдата Дмитрия Удода во время занятий по огневой подготовке в Уручье. Военнослужащего 120-й отдельной механизированной бригады Сергея Крупу признали виновным. Он получил два с половиной года «химии».

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Сергей Крупа обвинялся в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд признал его виновным и вынес наказание, которое просил государственный обвинитель, - 2 года 6 месяцев ограничения свободы в условиях колонии-поселения. Осужденный еще может обжаловать приговор.

Дмитрий Удод погиб в начале апреля во время плановых занятий в огневом городке 120-й отдельной механизированной бригады. Как утверждали представители Минобороны, экипаж БПМ нарушил меры безопасности, в результате чего парень получил огнестрельное ранение и скончался.

Дмитрий был старшим механиком-водителем БПМ, а обвиняемый являлся наводчиком-оператором. Следствие выяснило, что Сергей Крупа не поставил пулемет на предохранитель и не произвел контрольный спуск, а затем случайно задел рукой спусковой механизм. Произошел выстрел - водитель боевой машины получил огнестрельное ранение в голову и шею, в результате чего скончался.

На суде солдат полностью признал свою вину и рассказал, что сильно переживает из-за смерти друга.