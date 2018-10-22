Мингорисполком разрешил оппозиции провести шествие на «Дзяды»

Власти Минска разрешили Консервативно-христианской партии БНФ провести традиционное шествие в день памяти предков «Дзяды». Оно состоится 28 октября.

Мингорисполком одобрил заявку на проведение акции, которую подавала Консервативно-христианская партия БНФ (КХП-БНФ).

В 11:30-12:00 назначен сбор участников возле завода «Луч». Затем люди отправятся в урочище Куропаты, чтобы почтить память предков и жертв сталинских репрессий. Там до 17:00 будет проходить митинг.