Минское "Динамо" потерпело девятое поражение подряд в КХЛ

Девятое поражение подряд в нынешнем сезоне КХЛ потерпело минское «Динамо». В понедельник, 22 октября, хоккеисты из Минска проиграли на выезде астанинскому «Барысу» и повторили свой худший результат в истории.

смотрите также Бывший замглавы МВД покидает пост гендиректора «Динамо-Минск» Матч завершился со счетом 1:3 (0:0, 0:2, 1:1). В составе минского «Динамо» отличился Денис Осипов (на 41-й минуте игры). У хозяев ледовой площадки лучшими были Дмитрий Шевченко (31), Андре Петтерссон (37) и Дастин Бойд (48); последние две шайбы были забиты в большинстве. Послезавтра «зубры» сыграют против «Авангарда». Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby