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22. 10. 2018

Минское "Динамо" потерпело девятое поражение подряд в КХЛ

Источник фото: hcdinamo.by

Девятое поражение подряд в нынешнем сезоне КХЛ потерпело минское «Динамо». В понедельник, 22 октября, хоккеисты из Минска проиграли на выезде астанинскому «Барысу» и повторили свой худший результат в истории.

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Матч завершился со счетом 1:3 (0:0, 0:2, 1:1). В составе минского «Динамо» отличился Денис Осипов (на 41-й минуте игры). У хозяев ледовой площадки лучшими были Дмитрий Шевченко (31), Андре Петтерссон (37) и Дастин Бойд (48); последние две шайбы были забиты в большинстве.
 
Послезавтра «зубры» сыграют против «Авангарда». 

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