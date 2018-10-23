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23. 10. 2018

В белорусских поликлиниках возобновили использование «Эупенты»

Вакцина "Эупента"

В белорусских учреждениях здравоохранения вновь начали использовать южнокорейскую вакцину «Эупента», вокруг которой после смерти младенца в Ганцевичском районе разгорелся скандал.

Вакцина «Эупента» южнокорейского производства предназначается для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В и гемофильной инфекции.
 
Как сообщает «Еврорадио», после двухмесячной приостановки использования она вновь вернулась в поликлиники. На днях ее заметили в витебской детской поликлинике №2. Также введение «Эупенты» возобновили в минских медучреждениях.
 
В Минздраве пока не сообщали о возобновлении вакцинации южнокорейском препаратом. В ведомстве не скрывали, что «Эупента» использовалась в Беларуси без госрегистрации

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