ЕС надеется договориться с Беларусью об упрощении визового режима до конца года

Европейский союз рассчитывает подписать соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью до конца этого года. Об этом сегодня заявила Андреа Викторин, глава представительства ЕС в республике.

По словам Андреа Викторин, договор о реадмиссии будет подписан, когда будет готовность подписать соглашение об упрощении визового режима. Она выразила надежду, что это произойдет до конца 2018 года.

Ранее белорусские власти сообщали, что соглашение реадмиссии практически готово, сторонам остается уладить некоторые нюансы в соглашении об упрощении визового режима. Эти два документа должны быть подписаны вместе.

Переговоры по упрощению визового режима и реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом продолжаются с января 2014 года. Уже миновало пять раундов переговоров. Предполагается, что по их итогам белорусам станет проще получить шенгенские визы: список документов для их получения сократится, а визовый сбор подешевеет до 35 евро.