Беларусь включили в топ-10 лучших стран для путешествий

Международное издательство Lonely Planet, которое специализируется на выпуске путеводителей, включило Беларусь в десятку лучших стран для путешествий в 2019 году.

Беларусь заняла восьмое место в списке Best in Travel 2019. Авторы рейтинга отметили, что Беларусь привлекает туристов 30-дневным безвизовым режимом, обилием кафе и арт-площадок. Любителям уличных вечеринок придется по вкусу Старый город, где по вечерам на улицах и в коктейльных барах собираются тусовщики. Кроме того, в Минске часто проходят важные мероприятия и саммиты. Например, в следующем году столица Беларуси примет II Европейские игры.

По версии Lonely Planet, в топ-10 лучших стран для путешествий вошли также Шри-Ланка, которая возглавила рейтинг, Германия, Зимбабве, Панама, Кыргызстан, Иордания, Индонезия, Сан-Томе и Принсипи, Белиз.