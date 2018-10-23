Премьер-министр назвал причину снижения средней зарплаты в сентябре

В белорусском правительстве назвали причину снижения средней заработной платы в сентябре, сообщает Телеграф со ссылкой на сайт Совмина. Данные по зарплате за прошлый месяц оказались гораздо ниже прогноза правительства.

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На совещании во вторник, 23 октября, премьер-министр Сергей Румас отметил, что средняя зарплата в сентябре снизилась из-за падения выручки вследствие колебаний курса российского рубля. Это, по его словам, не позволило многим предприятиям поддержать сложившийся уровень оплаты труда.

«Средняя зарплата в реальном секторе экономики составила 1032 рубля, хотя и снизилась к уровню августа», - сообщил руководитель правительства. При этом он подчеркнул, что в бюджетном секторе уровень оплаты труда вырос на 3,5% и до 746 рублей.

Сергей Румас также заметил, что значительные отклонения по отдельным областям и министерствам указывают на то, что целевая задача по средней зарплате является приоритетной не для всех органов госуправления. Вопрос возвращения к динамике роста зарплаты в Беларуси будет обсуждаться на заседании Президиума Совмина.