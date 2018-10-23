Лента RSS
Подписаться на ленту
23 октября 2018, вторник, 17:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,41
23. 10. 2018

Премьер-министр назвал причину снижения средней зарплаты в сентябре

Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

В белорусском правительстве назвали причину снижения средней заработной платы в сентябре, сообщает Телеграф со ссылкой на сайт Совмина. Данные по зарплате за прошлый месяц оказались гораздо ниже прогноза правительства.

смотрите также Средняя зарплата в Беларуси составляет 460 долларов
На совещании во вторник, 23 октября, премьер-министр Сергей Румас отметил, что средняя зарплата в сентябре снизилась из-за падения выручки вследствие колебаний курса российского рубля. Это, по его словам, не позволило многим предприятиям поддержать сложившийся уровень оплаты труда.
 
«Средняя зарплата в реальном секторе экономики составила 1032 рубля, хотя и снизилась к уровню августа», - сообщил руководитель правительства. При этом он подчеркнул, что в бюджетном секторе уровень оплаты труда вырос на 3,5% и до 746 рублей.
 
Сергей Румас также заметил, что значительные отклонения по отдельным областям и министерствам указывают на то, что целевая задача по средней зарплате является приоритетной не для всех органов госуправления. Вопрос возвращения к динамике роста зарплаты в Беларуси будет обсуждаться на заседании Президиума Совмина.

Это Интересно
Актуальное
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет - такой возраст, когда не знаешь, начать ли деньги внукам откладывать, или пойти пупок проколоть.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.