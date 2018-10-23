Лента RSS
Подписаться на ленту
23 октября 2018, вторник, 17:34
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,41
23. 10. 2018

С 1 ноября в Минске увеличат плату за автостоянки

С первого ноября в Минске подорожают услуги платных плоскостных стоянок, сообщил главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Петр Прудников. И это несмотря на то, что клиентов становится все меньше и меньше.

смотрите также МАЗ выпустил первый автобус-гармошку с «толкающим» приводом
На сегодняшний день в белорусской столице действует 106 стоянок на 27 тысяч машино-мест, но более 7 тысяч мест свободны. «Только за последнее время ушли 600 клиентов», - сообщил Прудников.
 
Сейчас плата за хранение транспорта на автостоянках составляет 30 рублей в месяц. С 1 ноября стоимость машино-места вырастет до 34 рублей.

Это Интересно
Актуальное
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет - такой возраст, когда не знаешь, начать ли деньги внукам откладывать, или пойти пупок проколоть.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.