С 1 ноября в Минске увеличат плату за автостоянки

С первого ноября в Минске подорожают услуги платных плоскостных стоянок, сообщил главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Петр Прудников. И это несмотря на то, что клиентов становится все меньше и меньше.

На сегодняшний день в белорусской столице действует 106 стоянок на 27 тысяч машино-мест, но более 7 тысяч мест свободны. «Только за последнее время ушли 600 клиентов», - сообщил Прудников.

Сейчас плата за хранение транспорта на автостоянках составляет 30 рублей в месяц. С 1 ноября стоимость машино-места вырастет до 34 рублей.