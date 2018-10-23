На границе с Беларусью контрабанды оружия не нашли

Главы пограничных служб Украины и Беларуси признали, что на общем участке границы отсутствует контрабанда оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ во вторник, 23 октября.

Во время встречи генерал-полковник Петр Цигикал и генерал-майор Анатолий Лаппо обсудили общую обстановку на украинском-белорусской границе и результаты Специальной совместной пограничной операции "Рубеж-2018". По данным Госпогранслужбы Украины, в ходе спецоперации задержали почти 200 нарушителей госграницы и пограничного режима, а также выявили контрабанды на сумму свыше 1,5 миллиона гривен.

Кроме того, руководители пограничных ведомств сошлись на том, что на общем участке границы не обнаружено организованных каналов контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ. Однако, из-за потенциальной угрозы стороны договорились продолжить совместные действия по прифилактике контрабандного ввоза оружия.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дважды пожаловался на нелегальные поставки оружия в Беларусь, в связи с чем распорядился увеличить численность пограничников на границе с Украиной. В Госпогранслужбе Украины информацию о перемещаемом оружии опровергли.

Источник: korrespondent.net