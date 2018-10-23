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23. 10. 2018

СК сообщил о задержании председателя Жодинского горисполкома

Источник фото: Следственный комитет

23 октября в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси появилась информация о задержании председателя Жодинского горисполкома. Он подозревается в совершении коррупционного преступления.

Следственный комитет возбудил в отношении руководителя Жодинского горисполкома уголовное дело. Основанием для этого послужили материалы Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.
 
В настоящий момент с подозреваемым работают следователи. Также решается вопрос о применении к нему меры пресечения.

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