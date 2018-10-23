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23. 10. 2018

Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 ноября

Источник фото: Telegraf.by

Во вторник глава государства Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 ноября. Выплаты пенсионерам увеличатся в среднем на 5,3%, как и предполагалось.

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С 1 ноября трудовые пенсии в Беларуси вырастут на 5,3%, что предусмотрено указом №419, который президент сегодня подписал. Согласно документу, перерасчет трудовых пенсий произойдет в связи с ростом средней зарплаты в стране. Он производится путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней зарплаты по стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.
 
Ранее министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сообщила, что после перерасчета средняя пенсия по возрасту вырастет на 20 рублей до 394 рублей.

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