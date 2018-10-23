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23. 10. 2018

Билеты на II Европейские игры поступят в продажу с 1 декабря

Источник фото: БелТА

Билеты на вторые Европейские игры, которые пройдут в Минске в следующем году, поступят в продажу с 1 декабря 2018 года. Белорусское правительство уже утвердило дату начала продаж билетов на предстоящий спортивный форум и правила их реализации.

Билеты на II Европейские игры будут продавать с 1 декабря 2018 года по 30 июня 2019-го. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №751 от 20 октября.
 
По этому билету иностранцы смогут въехать в Беларусь. При этом действует условие, что по одному билету в страну попадет лишь один иностранный гражданин. Билеты могут быть возвращены владельцем билета в случае отмены мероприятия либо если ему откажут во въезде по основаниям, предусмотренным законодательством республики. 
 
В случае возврата владельцу вернут полную стоимость билета.

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