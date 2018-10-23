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23. 10. 2018

Вечером во вторник в Минске возникли 10-балльные пробки

В вечерний час пик в Минске установились 10-балльные пробки. В центре города, на участках МКАД, на улицах Орловской, Сурганова, Кижеватова, в районе площади Победы движение транспорта затруднено.

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По данным сервиса «Яндекс. Пробки», вечером 23 октября в Минске наблюдались 10-балльные пробки, произошло более двадцати мелких аварий. Сейчас с ситуацией на дорогах столицы стало попроще, и сервис уменьшил количество баллов до 8.
 

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