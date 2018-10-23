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23. 10. 2018

На «ФанДОКе» в Бобруйске слесаря насмерть сбил погрузчик

Во второй половине дня 22 октября на бобруйском предприятии «ФанДОК» произошел несчастный случай. Водитель наехал на слесаря-сантехника – мужчина погиб.

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Трагический инцидент на «ФанДОКе» произошел около двух часов дня в понедельник, пишет «Коммерческий курьер». 53-летний мужчина на погрузчике «Амкодор» наехал на слесаря-сантехника цеха мебели. 57-летнего пострадавшего доставили в больницу, где он через полтора часа умер.
 
В отношении водителя погрузчика возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают, как все случилось.
 
Это не первое происшествие на «ФанДОКе» с начала года. В июне здесь произошел взрыв, в результате чего пострадали трое рабочих.
 
 

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