Визит Михаила Мясниковича в Польшу внезапно отменили

Председатель Совета республики Михаил Мясникович планировал принять участие в польско-белорусском экономическом форуме в Польше, но в последний момент отменил визит. Причина такого решения пока неизвестна.

Руководитель верхней палаты парламента Беларуси собирался не только участвовать в экономическом форуме, который открывается сегодня в Варшаве, но и встретиться с представителями белорусского меньшинства.

Радио «Рацыя» со ссылкой на зампреда белорусского общественно-культурного общества Василия Сегеня сообщает, что встречу отменили практически в последний момент. «Для нас эта информация была неожиданной. Нам позвонили, чтобы мы сообщили всем приглашенным, что встреча отменена. Причин точных не назвали», - рассказал Сегень.

В очередь представитель посольства Беларуси в Варшаве Илона Юревич отметила, что визит состоится, но он перенесен на более поздние даты.