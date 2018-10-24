Эксперт: на рынке платежных услуг появятся новые игроки - конкуренты ЕРИП

С принятием нового закона о платежных услугах комиссия с переводов физических лиц уже не будет зависеть от объема платежа, рассказал на форуме «БАНКИТ-2018» директор департамента «Приорбанка» Сергей Лазюк.

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Эксперт отметил, что новый закон о платежных услугах будет способствовать развитию конкуренции на рынке платежей и снижению стоимости транзакций. На рынке платежных услуг появятся новые игроки, и кто составит конкуренцию монополисту – ЕРИП – тот и выигрывает. «Взимание комиссии с переводов физлиц не будет зависеть от объема платежа, будет маленький фикс», – цитирует Сергея Лазюка officelife

Ожидается, что в финансовой среде возникнет конкуренция за поставщика услуги и цены, которые он будет платить за получение платежей в свою пользу. При этом у всех белорусских банков довоьно развит интернет-банк и мобильный банк, поэтому новым игрокам будет сложно составить конкуренцию этим каналам.

Кроме того, Сергей Лазюк указал на возможные проблемы с безопасностью. Сегодня пользователи, по его словам, с легкостью расстаются с логином и паролем, доверяя банкам. «Но им придется отдать баланс средств третьей площадке, которая, быть может, не совсем заботится о безопасности. Поэтому пользователи должны задуматься, что с выходом новых игроков есть возможность злоупотребления данными», - заключил представитель «Приорбанка».