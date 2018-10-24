Дипломат об итогах безвиза с Китаем: прирост туристов - 146%

Белорусский посол в Китае Кирилл Рудый рассказал о первых итогах безвизового режима с Китаем, который начал действовать с 10 августа. Количество иностранных туристов, прибывших за последние два месяца в Минск, заметно выросло.

Кирилл Рудый со ссылкой на данные белорусских пограничников отметил, что с 10 августа по 1 октября границу республики пересели 5633 китайских граждан, тогда как в аналогичном периоде 2017 года - 3848 человек.

«Прирост 146%. Но нет прироста в 10 или 20 раз. Кроме того, у нас есть прямой рейс из Пекина в Минск: в период с 10 августа по конец сентября количество пассажиров не только не увеличилось, но и упало», - заявил дипломат в интервью ТАСС

Посол объяснил, что такие показатели связаны с ценовой политикой авиакомпании Air China. Они свидетельствуют о том, что китайские граждане пока не рассматривают Беларусь как точку для конечного пребывания: в основном к нам приезжают туристы, которые путешествуют по другим государствам и решают заехать в Беларуси в связи с отсутствием визовых препятствий.

У китайцев к Беларуси, по словам Кирилла Рудого, «природный» интерес - посмотреть на красивую равнинную природу. «У нас присутствует какой-то элемент «красного» туризма, военного туризма. Это быстрые впечатления, после которых они едут во Францию, Италию, ОАЭ для закупок», - уточнил он.

Предполагалось, что с установлением безвизового режима турфирмы массово бросятся налаживать отношения с Китаем, но реакция была обратной. «Раньше многие туристические компании, в том числе китайские, зарабатывали на том, что помогали китайцам оформлять визы - заполнять анкеты, и брали комиссионные», - сказал он.

Когда ниша исчезла, им приходится уделять больше внимания качеству туристических услуг в самой Беларуси.