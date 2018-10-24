Миллиардер обещает построить «Титаник-2» и пустить его по старому маршруту

Австралийский миллиардер Клайв Палмер снова объявил о намерении выпустить «Титаник II». Копию знаменитого британского трансатлантического парохода, который затонул в апреле 1912 года, построят в Китае и отправят в плавание.

23 октября издание Bild сообщило, что судоходная компания Blue Star Line планирует построить второй «Титаник» к 2022 году. Этот корабль будет таким же роскошным, как и его предшественник. Однако он будет оборудован современными навигационными системами. На его строительство, которое наладят в Китае, планируется потратить не мене 500 млн долларов.

Ожидается, что «Титаник II» отправится в плавание по маршруту своего предшественника, для чего ему придется вначале добраться из Сингапура в Дубай, затем он поплывет в Саутгемптон, а оттуда – в Нью-Йорк. На борту судна смогут разместиться 900 членов экипажа и 2400 пассажиров. Стоимость билетов, естественно, пока неизвестна. Вначале предполагалось, что во время плавания пароход будет имитировать столкновение с айсбергом, но Клайв Палмер отказался от этой идеи из-за критики общества.

Однако скептики полагают, что Палмеру не удастся реализовать задуманное. В 2012 году он уже обещал построить копию легендарного судна, но работы по строительству так и не начались.

Первый и последний рейс «Титаника» был совершен в апреле 1912 года. Пароход британской судoходной компании White Star Line отправился из Саутгемптона 10 апреля и затонул в водах Северной Атлантики в ночь с 14 на 15 апреля, столкнувшись с айсбергом. При крушении судна погибло 1496 человек. Выжить удалось 712 пассажирам и членам экипажа.

Эта трагедия заставила пересмотреть правила морских перевозок. Например, судна начали оборудовать спасательными шлюпками не в зависимости от водоизмещения, а от количества людей, находящихся на борту.