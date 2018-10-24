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24. 10. 2018

В четверг в Беларуси может выпасть первый снег

Завтра в Беларуси может выпасть первый снег. Синоптики прогнозируют, что 25 октября в большинстве районов пройдут дожди, по северо-востоку страны возможен мокрый снег.

Ночью и утром в четверг по юго-западу сохранится усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в связи с чем будет действовать оранжевый уровень опасности. Температура воздуха в ночные часы составит от 0 до 5 градусов, а завтра днем термометр покажет 3-9 градусов.
 
В пятницу неустойчивая и прохладная погода сохранится.

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