Дело с трупом под видом пассажирки на границе: стали известны подробности

Водитель, который пытался ввезти в Украину труп женщины под видом пассажирки, делал это ради экономии денег. Об этом в среду, 24 октября, сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна.
"Его аргументация – простая. Они таким образом планировали сэкономить на юридических формальностях, а во-вторых, на расходах, связанных с перевозкой тела специальным автомобилем. Поэтому и приняли такое решение воспользоваться темным временем суток и провезти труп как пассажира", - сказал он.
Слободян добавил, что пограничники на место происшествия вызвали полицию, и дальше этим делом занимались правоохранители.
В то же время спикер Национальной полиции в Харьковской области Елена Баранник сообщила журналистам, что авто с телом не пропустили на территорию Украины. "В связи с нарушением правил таможенно-пограничного контроля указанные граждане на территорию Украины пропущенные не были. Они были возвращены в РФ", - сказала она.
Баранник также добавила, что факт смерти гражданки был зарегистрирован на территории России. "Объективных данных, которые бы указывали на наличие в действиях признаков состава преступления, совершенного на территории Украины, не установлено", - подытожила спикер полиции Харьковщины.
Напомним, накануне двое мужчин пытались на автомобиле пересечь границу России и Украины с телом умершей родственницы, гражданки РФ, в салоне.
Источник: korrespondent.net
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