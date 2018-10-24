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24. 10. 2018

Платежная система Alipay может появиться в Беларуси

Крупнейшая китайская платежная система Alipay может прийти в Беларусь. В четверг, 24 октября, дипломаты посольства Беларуси в Китае встретились с представителями компании, предоставляющий сервис.

На сайте диппредставительства сообщается, что белорусские дипломаты и представители Alipay обсудили перспективные направления сотрудничества. Они договорились организовать визит делегации компании в Беларусь и подготовить план внедрения платежных сервисов Alipay в республике. Например, в посольстве скоро может появиться платежный терминал.
 
Alipay - одна из крупнейших платежных систем, входящих в Alibaba Group. Ее используют более 460 тысяч других компаний и 65 финансовых организаций, среди которых Visa и MasterCard, почтовый сервис China Post и оператор сотовой связи China Unicom, крупные банки. Сервис популярен не только в Азии, но в США и Европе.

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