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24. 10. 2018

Бывший зампред Молодечненского райпо получил 7 лет за взятки

Бывший заместитель председателя правления Молодечненского райпо набрал взяток на 30 тысяч долларов и получил за это 7 лет лишения свободы. Такой приговор огласили в суде Первомайского района Минска.

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Зампреда правления Молодечненского райпо признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорили  семи годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Приговор может быть обжалован.
 
Как было установлено во время судебного разбирательства, мужчина обсудил с гендиректором одного из ОАО условия закупки котельного оборудования и по договоренности оказал содействие в тендере. С 2015 по 2018 год обвиняемый получил несколько взяток на сумму 60 тысяч рублей.

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