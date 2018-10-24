Бывший зампред Молодечненского райпо получил 7 лет за взятки

Бывший заместитель председателя правления Молодечненского райпо набрал взяток на 30 тысяч долларов и получил за это 7 лет лишения свободы. Такой приговор огласили в суде Первомайского района Минска.

смотрите также СК сообщил о задержании председателя Жодинского горисполкома

Зампреда правления Молодечненского райпо признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорили семи годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Приговор может быть обжалован.

Как было установлено во время судебного разбирательства, мужчина обсудил с гендиректором одного из ОАО условия закупки котельного оборудования и по договоренности оказал содействие в тендере. С 2015 по 2018 год обвиняемый получил несколько взяток на сумму 60 тысяч рублей.